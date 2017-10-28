النيجر: ترحيل أكثر من 20 ألف شخص من الجزائر خلال 4 سنوات
النيجر: ترحيل أكثر من 20 ألف شخص من الجزائر خلال 4 سنوات
07:33 م السبت 28 أكتوبر 2017
ارشيفية
نيامي - (أ ش أ)
أكد وزير خارجية النيجر إبراهيم ياكوبو أن أكثر من 20 ألف نيجري تم ترحيلهم من الجزائر خلال 4 سنوات ، وأن بلاده أبلغت السلطات الجزائرية بقلقها من هذه المسألة.
وأوضح ياكوبو - وفقًا لراديو سوا الأمريكي - أن بلاده دعت الجزائر إلى استثناء أصحاب المصالح الاقتصادية والذين يريدون العمل من عمليات الترحيل، مضيفًا أن الدولتين ستواصلان الحوار بشأن هذا الأمر.
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