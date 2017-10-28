النيجر: ترحيل أكثر من 20 ألف شخص من الجزائر خلال 4 سنوات

نيامي - (أ ش أ)

أكد وزير خارجية النيجر إبراهيم ياكوبو أن أكثر من 20 ألف نيجري تم ترحيلهم من الجزائر خلال 4 سنوات ، وأن بلاده أبلغت السلطات الجزائرية بقلقها من هذه المسألة.

وأوضح ياكوبو - وفقًا لراديو سوا الأمريكي - أن بلاده دعت الجزائر إلى استثناء أصحاب المصالح الاقتصادية والذين يريدون العمل من عمليات الترحيل، مضيفًا أن الدولتين ستواصلان الحوار بشأن هذا الأمر.