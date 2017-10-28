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"التضامن" تصرف 100 جنيه لكل متضرر من حريق مصنع الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

"التضامن" تصرف 100 جنيه لكل متضرر من حريق مصنع الإسكندرية

07:36 م السبت 28 أكتوبر 2017

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن فريق عمل من إدارة الإغاثة ومؤسسة التكافل بالإسكندرية صرف مبلغ 100 جنيه مساعدات إعاشة لكل فرد من 50 متضررًا من حريق مصنع الدهانات في منطقة العجمي.

وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي - في بيان اليوم السبت - أنه تم تسكين المتضررين من الحريق بمدرسة أمير الشعراء لغات، بناءً على توجيه محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، وأيضًا توزيع بطاطين ووجبات غذائية.

وأضافت أنه لا يزال صرف المساعدات مستمرًا منذ وقوع الحريق يوم الخميس الماضي، ولحين تغطية جميع المتضررين من الحريق، وعددهم 16 أسرة، وذلك بعد انهيار عمارتين وتأثر 5 أخريات جراء الحريق، بحسب حصر أجرته مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.​

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Asha

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