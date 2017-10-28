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أسوان تستضيف الملتقى الدولي لتفاعل الثقافات الإفريقية في نوفمبر

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مصراوي Masrawy

أسوان تستضيف الملتقى الدولي لتفاعل الثقافات الإفريقية في نوفمبر

07:35 م السبت 28 أكتوبر 2017

أسوان تستضيف الملتقى الدولي لتفاعل الثقافات الإفريقية في نوفمبر

محافظة أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تستضيف محافظة أسوان، تحت رعاية المجلس الأعلى للثقافة، الدورة الثالثة للملتقى الدولي لتفاعل الثقافات الإفريقية، والذى تنظمه أمانة المؤتمرات بالمجلس، تحت عنوان "الثقافات الشعبية في إفريقيا"، خلال الفترة من 13 وإلى 16 نوفمبر المقبل.

يأتي الملتقى في إطار اختيار محافظة أسوان عاصمة للثقافة الإفريقية، ويشارك به 100 باحث ومفكر وروائي وفنان من 20 دولة إفريقية، بينها أوغندا، وبروندي، وتشاد، وتنزانيا، وتونس، والجزائر، وزيمبابوي، والسنغال، والسودان، والصومال، والكنغو الديمقراطية، وكينيا، والمغرب، وموروتنيا، ونيجيريا، ونامبيا.

وقال حلمي شعراوي، مقرر اللجنة المنظمة، إن الملتقى يتناول عدة موضوعات ومحاور رئيسية، منها الثقافات الكبرى في القارة الإفريقية، ومكانة الثقافة الشعبية بها، والأدب الشعبي الشفاهي، والثقافات الشعبية والفنون البصرية، والفنون الشعبية في إفريقيا.

ويقام على هامش الملتقى معرضًا لإصدارات وزارة الثقافة وبعض دور النشر الخاصة، إلى جانب معرض فن تشكيلي تحت عنوان "الفن التشكيلي المصري وتفاعل الثقافات الإفريقية".​

الثقافات الشعبية فى افريقيا

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