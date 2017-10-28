الزمالك يهزم الأهلي ويتأهل لنهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

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حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك فوزًا مستحقًا على حساب نظيره الأهلي بنتيجة 26-21 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بنصف نهائي البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري، بالصالة المغطاة بالحمامات في تونس.

وظهر الزمالك بمستوى جيد على مدار الشوط الأول وحول تأخره في بداية الشوط 3/1 إلى تعادل 4/4 ثم تسيد الشوط بعد ذلك ووصل لنتيجة 9/6 قبل أن يرتد الأهلي ويعوض النتيجة لينتهي الشوط بنتيجة 12/12 .

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ومع بداية الشوط الثاني فرض الزمالك سيطرته على مجريات اللعب وتقدم بنتيجة 19/12 ثم وصلت النتيجة 20/15 قبل أن يستفيق الأهلي بعض الشئ وتصل النتيجة إلى 23/19 .



واستمر تألق الزمالك ونجومه بفضل تألق أحمد الأحمر صانع الألعاب وحارس المرمى محمد علي الذي تصدى لأكثر من هجمة خطيرة للأهلي .



وقبل نهاية اللقاء واصل الزمالك تفوقه وتقدم بنتيجة 24/20 حتىوصلت النتيجة في نهاية المبارة إلى تقدم أبناء القلعة البيضاء 26/21 .



وبهذه النتيجة يتأهل الزمالك لنهائي البطولة الإفريقية ليواجه الفائز من الحمامات والترجي التونسي .

