ليفربول يسحق هدرسفيلد بثلاثية.. وصلاح يهدر ركلة جزاء

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حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره هدرسفيلد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الأسبوع العاشر من عمر الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول: "مينيوليه - مورينو - كلافان- ماتيب - جوميز - هندرسون - ميلنر - فاينالدوم - محمد صلاح - فيرمينو - ستوريدج".

وتشكيل هدرسفيلد: "لوسل - زانكا - تشيندلر - لوفي - سميث - هوج - ويليامز - مووي - إنسي - فان لا بارا - ديبوارتي".

الشوط الأول

بدأ أبناء يورجن كلوب المباراة بقيادة المصري محمد صلاح بأداء قوي منذ البداية، وأتت أول فرصة حقيقية أمام المرمى، من خلال عرضية لعبها ميلنز من الجانب الأيمن استقبلها ستوريدج بتسديدة بالقدم وارتطمت في الأرض ثم ذهبت أعلى من العارضة بقليل.

وعند الدقيقة الـ27 انطلق محمد صلاح بالكرة نجح خلالها فى اختراق منطقة الجزاء ثم تبادل التمرير مع فرمينيو، قبل أن يسدد الكرة ولكنها ذهبت سهلة في يد الحارس.

واستمر فريق الريدز في الضغط على دفاعات هدرسفيلد حتى احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق ليفربول، تقدم صلاح لتنفيذها ولكنه أهدرها بعدما تصدى لها الحارس، وترتد أمام هندرسون الذي سدد الكرة وارتطمت في القائم وخرجت ضربة مرمى، ليضيع صلاح فرصة التقدم لفريقه، وأطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

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لم يمهل أبناء يورجن كلوب الضيوف سوى 5 دقائق ليحرز ستورديج الهدف الأول عند الدقيقة الـ50، وبعدما بـ8 دقائق أحرز فيرمينيو الهدف الثاني الذي استقبل كرة عرضية لعبها ميلنر فى الدقيقة الـ58، برأسية رائعة أسكنها الشباك.

وعند الدقيقة الـ63 استقبل صلاح كرة جيدة وقام بتغيير الاتجاه ليواجه المرمى، وصوب كرة رائعة ارتطمت في يد الحارس والقائم وتحولت لركنية.

وأتى دور صلاح ليصنع هدفًا رائعًا عند الدقيقة الـ75 بعدما لعب تمرير لفينالدوم في منطقة الجزاء ليضعها الأخير فى الشباك معلنا الهدف الثالث لفريقه.

وبعد الهدف بـ6 دقائق قام كلوب باستبدال محمد صلاح بمشاركة سولانكى بدلا منه.

وبتلك النتيجة يرفع فريق ليفربول رصيده إلى النقطة الـ16 بالمركز السادس، فيما تجمد رصيد هدرسفيلد عند النقطة الـ12 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري.