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النني «يشاهد» فوز أرسنال على سوانزي سيتي في البريميرليج

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النني «يشاهد» فوز أرسنال على سوانزي سيتي في البريميرليج النني «يشاهد» فوز أرسنال على سوانزي سيتي في البريميرليج

التحرير

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غاب النجم المصري محمد النني، عن فوز فريقه أرسنال على سوانزي سيتي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح سام كليوكاس أهداف اللقاء لفريق سوانزي سيتي في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني تمكن سياد كولاسيناك من إدراك هدف التعادل لفريق الجانرز، قبل أن يضيف آرون رامزي الهدف الثاني للأرسنال.

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بهذه النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال إلى 19 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة البريميرليج، بينما تجمد رصيد فريق سوانزي سيتي عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

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التحرير

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