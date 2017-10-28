وكالة: كولومبيا مهتمة بشراء مروحيات روسية بينها طرازات طبية

موسكو - (أ ش أ)

أعلن المكتب الإعلامي لـ "شركة الهليكوبتر الروسية القابضة"، اليوم السبت، أن كولومبيا مهتمة بشراء مروحيات روسية من طراز "ميل مي 8-17" ومروحية "أنسات"، بما فيها الإصدار الطبي منها، إلى جانب اهتمامها بشراء مروحية "ميل مي 171 آيه 2" الروسية الجديدة.

وذكر المكتب الإعلامي - في بيان بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "إن شركة الهليكوبتر الروسية تواصل مفاوضاتها حاليا مع عدد من العملاء الكولومبيين بشأن إمدادهم بمعدات مدنية"، مضيفا أن ممثلين عن شركات كولومبية وشركات تجارية مهتمون بشراء مروحيات روسية من طراز "ميل مي 8-17" وطراز "أنسات" لتشمل أيضا الإصدار الطبي منها.

وأضاف البيان أنه بجانب تفاوض الشركة الروسية مع شركة "فيرتيكال دي أفياسيون" الكولومبية بشأن إمدادها بمروحيات "ميل مي 171 آيه 2"، فإننا نناقش كذلك خيار العمل المشترك بشأن التصديق على وجود طائرات هليكوبتر في سوق أمريكا اللاتينية.