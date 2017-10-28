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رئيس الوزراء يوجه بضرورة الحفاظ على البيئة بمنطقة خليج السويس

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يوجه بضرورة الحفاظ على البيئة بمنطقة خليج السويس

07:26 م السبت 28 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء يوجه بضرورة الحفاظ على البيئة بمنطقة خليج السويس

كتب - محمد غايات:

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والسعي للارتقاء به، إلى جانب العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من المشروعات الملحة بمحافظة السويس.

كما وجه بأهمية الحفاظ على البيئة في منطقة خليج السويس بشكل مستمر والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، مع وزير التنمية المحلية بحضور محافظ السويس؛ حيث وجه رئيس الوزراء بتطوير ورفع كفاءة المداخل والطرق المؤدية إلي محافظة السويس، مع ضرورة الاهتمام بالتنسيق الحضاري للمحافظة وإظهارها بشكل جمالي يليق بمكانتها.

واستعرض اللقاء متابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة السويس بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية ، وسبل إزالة أي معوقات قد تواجه إتمام تنفيذ هذه المشروعات بما يلبي مختلف احتياجات المواطنين، بما في ذلك قطاعات الطرق والإسكان والتعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي.

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مصراوي Masrawy

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