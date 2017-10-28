مصرع طالب في حادث مروري بالوادي الجديد
مصرع طالب في حادث مروري بالوادي الجديد
07:21 م السبت 28 أكتوبر 2017
مستشفى الداخلة المركزي
الوادي الجديد - محمد الباريسي:
لقي طالب مصرعه في تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية على طريق (غرب الموهوب - القصر) بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.
تلقى مدير الأمن اللواء عبد الرحمن شحاتة بلاغًا من إدارة النجدة بمصرع طالب (16 سنة) في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية في منطقة بئر 13 غرب الموهوب بمركز الداخلة.
نُقلت جثة الطالب إلى مستشفى الداخلة المركزي، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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