ضبط قياديين بالإخوان متهمين في قضايا عنف بالمنيا

المنيا ـ ريمون الراوي:

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة المنيا من إلقاء القبض على قياديين بجماعة الإخوان المحظورة في مركز بني مزار شمالي محافظة المنيا، أحدهما عضو برلماني سابق، وآخر محامي، شاركا في أعمال عنف وتظاهر وتكدير سلم عام وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

كانت أجهزة الأمن في المنيا، برئاسة اللواء ممدوح عبد المنصف، تمكنت من إلقاء القبض على القياديين بالجماعة "مصطفى. ع" برلماني سابق، مقيم بقرية البهنسا في بني مزار، و"أحمد. ع" محامي، لاشتراكهما في أحداث العنف التي وقعت بمدينة بني مزار منتصف أغسطس 2013.

وصرح دفاع المتهمين أحمد محيي الدين أن المتهم الأول عضو مجلس الشعب السابق والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين هارب من حكم بالسجن 20 عامًا في أحداث عنف، ويواجه تهم تخريب وتظاهر وانضمام للجماعة المحظورة، والمتهم الثاني (المحامي) هارب من ضبط وإحضار في قضايا تظاهر.​