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فتاة تنزف حتى الموت في دمياط بعد رفض مستشفيات الحكومة علاجها

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التحرير

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كتبت - نجلاء بدر

 

شهدت قرية السرو في محافظة دمياط واقعة مؤسفة، حيث توفت الفتاة "داليا أحمد صبحي طعيمة"، 18 عامًا، بعدما رفضت مستشفيات حكومية استقبالها.

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تروي والدة داليا لـ "التحرير" تفاصيل الواقعة، قائلة: "اصطدم التوك تك الذي كنا نستقله بتوك توك آخر في قرية السرو ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بإبنتي وبدأت تنزف بغزارة من قدمها، ومن ثم طلبنا الإسعاف الذي حضر على الفور، وأبلغ المسعف زملائه عندما شاهد حالة ابنتي بالتوجه لطوارئ كفر سعد لخطورة الحالة".

وأضافت والدتها: "عند وصولنا لمستشفى طوارئ كفر سعد خرج مدير المستشفى إلينا لرؤية الحالة وقال أنتو جايين من أنهي داهية"، وعندما أبلغناه بتفاصيل الحادث ومكانه، رد: "يعني عديتوا على 4 مستشفيات جايينلي أنا ليه؟".

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واستكملت والدة المتوفاة حديثها: "ظلت إبنتي 4 ساعات كاملة في المستشفى تنزف، ولم يحاول أحد إسعافها بأي طريقة، إلى أن قالت أحد أفراد طاقم التمريض بالمستشفى خدوا بنتكم وامشوا ماحدش هنا هايعملها حاجة، فانتقلنا بعربية الإسعاف إلى مستشفى دمياط التخصصي، التي أفاد لنا الأطباء بها أن الوضع حرج وتحتاج لعملية كبيرة ومن الأفضل أن يتم نقلها لمستشفى خاص" .

وعلى الفور أرسلنا صور بالحالة لعدد من المستشفيات الخاصة، رفضوا جميعًا استقبالها، حتى وصلنا إلى مستشفى دار الحياة حيث لفظت إبنتي أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة في تمام الساعة الرابعة فجرًا .

حاولنا التواصل مع مديرية الشؤون الصحية بدمياط، إلا أن وكيل الوزارة، الدكتور رمضان الخطيب، رفض الإدلاء بأي تصريح عن الواقعة.

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التحرير

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