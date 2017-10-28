بعد اشتباكات بسبب مبنى.. طوق أمني بعزبة زكريا في المنيا
بعد اشتباكات بسبب مبنى.. طوق أمني بعزبة زكريا في المنيا
07:17 م السبت 28 أكتوبر 2017
المنيا - مصراوي:
فرضت قوات الشرطة في محافظة المنيا طوقًا أمنيا حول "عزبة زكريا" التابعة لمركز المنيا، بعد اشتباكات وقعت بين عدد من مسلمي ومسيحي العزبة، إثر اعتراض مسلمين على استخدام مبنى للصلاة قبل استكمال تراخيصه القانونية.
وكانت الاشتباكات أسفرت عن إحراق 3 حظائر يستخدمها الأهالي في رعاية الماشية، فيما لم يسقط أي مصابين، وألقي القبض على 13 متهمًا، جرى التحفظ عليهم تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
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