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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

07:04 م السبت 28 أكتوبر 2017

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

استقبال مسشتفي الخارجة العام

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، مساء اليوم السبت، في انقلاب سيارة ملاكي في محافظة الوادي الجديد.

تلقى مدير الأمن اللواء عبد الرحمن شحاتة بلاغًا من إدارة النجدة بوصول مواطن جثة هامدة فضلاً عن 3 مواطنين آخرين مصابين إلى مستشفى الخارجة العام، إثر حادث مروري.

وبالمعاينة تبين انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 55 في منطقة أبو طرطور على طريق (الخارجة - بلاط)، أسفر عن مصرع ماهر عبد الصبور عبد الرحيم (٤٩ سنة)، وإصابة كل من: ليلى عكاشة خلاف (٤٢ سنة)، وأمل زناتي (45 سنة)، وعادل علي (٤٩ سنة) بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسد.

نُقل جثمان المتوفي وكذا المصابون إلى مستشفى الخارجة العام، فيما حُرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. ​

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