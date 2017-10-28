وزير الداخلية يقيل رئيس الأمن الوطني ومدير أمن الجيزة

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران وفتحي سليمان:

أصدر اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اليوم السبت، حركة تنقلات محدودة.

وشملت الحركة إقالة رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء محمود شعراوي من منصبه، واللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، ورئيس جهاز الأمن الوطني بالجيزة، ومدير إدارة العمليات الخاصة بإدارة الأمن المركزي.