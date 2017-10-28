مكافحة المخدرات توقع بـ"البرول" في بولاق الدكرور
مكافحة المخدرات توقع بـ"البرول" في بولاق الدكرور
07:06 م السبت 28 أكتوبر 2017
البرول
كتب - محمد شعبان:
شن ضباط مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة، اليوم السبت، حملة استهدفت تجار المواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور.
وأسفرت أحد الأكمنة تحت إشراف اللواء ماجد عادل، مدير مكافحة المخدرات بالجيزة، من ضبط عاطل شهرته "البرول"، عُثر بحوزته على كمية من الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.
أقر المتهم بحيازته للمخدر بقصد الإتجار، والمبلغ حصيلة الإتجار، والهاتف للاتصال بعملائه.
حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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