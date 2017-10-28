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مكافحة المخدرات توقع بـ"البرول" في بولاق الدكرور

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مصراوي Masrawy

مكافحة المخدرات توقع بـ"البرول" في بولاق الدكرور

07:06 م السبت 28 أكتوبر 2017

البرول

كتب - محمد شعبان:

شن ضباط مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة، اليوم السبت، حملة استهدفت تجار المواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور.

وأسفرت أحد الأكمنة تحت إشراف اللواء ماجد عادل، مدير مكافحة المخدرات بالجيزة، من ضبط عاطل شهرته "البرول"، عُثر بحوزته على كمية من الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

أقر المتهم بحيازته للمخدر بقصد الإتجار، والمبلغ حصيلة الإتجار، والهاتف للاتصال بعملائه.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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