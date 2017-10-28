رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية تقييم صندوق النقد للإصلاح الاقتصادي
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية تقييم صندوق النقد للإصلاح الاقتصادي
06:50 م السبت 28 أكتوبر 2017
المهندس شريف إسماعيل
كتب - محمد غايات:
قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، إن الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، استعرض نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والمباحثات مع مجلس الأعمال المصري الفرنسي خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا مؤخرا.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم السبت، أن اللقاءات كانت إيجابية مع بعثة الصندوق، وأن هناك تقدما كبيرا في المفاوضات بشأن تقييم الأداء، بحيث يتوقع أن تنتهي أعمال التقييم والمراجعة بحلول نوفمبر المقبل، متوقعا انتهاء المراجعة مع بعثة صندوق النقد يوم ٨ أو ٩ نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أنه يتم حاليا مراجعة النتائج الخاصة بالعام المالي الحالي والمؤشرات الاقتصادية حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، موضحا أن الحكومة لديها قدر كبير من التفاؤل في تحسن الاقتصاد وما يتعلق بالموازنة العامة.
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