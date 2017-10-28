جولة مفاجئة لوزير النقل بمحطة مترو جمال عبدالناصر

القاهرة - مصراوي:

قام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، بجولة مفاجئة؛ لمتابعة أعمال تنفيذ محطة جمال عبد الناصر لمترو الأنفاق ضمن المتابعة الدورية لأعمال تنفيذ الجزء الأول (3A) من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

وأكد عرفات في بيان اليوم السبت، أنه جاري تنفيذ أعمال الحوائط الخرسانية البالغ سمكها متر ونصف وبأعماق تصل إلى 70 مترا، لافتا إلى أنه نظرا لأن منطقة محطة جمال عبد الناصر تتسم بقدم منشآتها فتم وضع نظام مراقبة دقيق للغاية خاص بسلامة المنشآت يتم رصدها على مدار الساعة للتأكد من سلامة كافة المباني والمنشآت.

وأوضح أن هذه المحطة ستكون محطة تبادلية بين الخط الأول والثالث لمترو الأنفاق، مؤكدا، خلال لقائه مع العاملين بالمشروع، ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ الأعمال، مشيرا إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، نظرا للدور الهام الذي يقوم به في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعي المنظم، حيث إن المستهدف أن تستوعب شبكة مترو الأنفاق بعد استكمال تنفيذها ما يقرب من 9 ملايين راكب يوميا.

ويشمل الجزء الأول من المرحلة الثالثة أربع محطات نفقية هي (جمال عبد الناصر- ماسبيرو – الزمالك – الكيت كات) وذلك بعد امتداده من محطة العتبة.