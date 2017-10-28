نجم منتخب هولندا في ضيافة لميس الحديدي بـ "هنا العاصمة" غدًا

كتب - حاتم أبوالنور:

يحل نجم منتخب هولندا ونادي برشلونة الإسباني المعتزل "باتريك كلويفرت"، غدًا الأحد، ضيفًا على برنامج "هنا العاصمة"، الذي تقدمة الإعلامية لميس الحديدي، على قناة “CBC”، تحت سفح أهرامات الجيزة.

وسيتحدث "كلويفرت"، عن النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، ومحمد النني لاعب نادي الأرسنال الإنجليزيان، وتوقعاته لأداء المنتخب المصري في مونديال روسيا 2018.