نجم منتخب هولندا في ضيافة لميس الحديدي بـ "هنا العاصمة" غدًا
نجم منتخب هولندا في ضيافة لميس الحديدي بـ "هنا العاصمة" غدًا
06:28 م السبت 28 أكتوبر 2017
نجم منتخب هولندا في ضيافة لميس الحديدي بـ هنا العا
كتب - حاتم أبوالنور:
يحل نجم منتخب هولندا ونادي برشلونة الإسباني المعتزل "باتريك كلويفرت"، غدًا الأحد، ضيفًا على برنامج "هنا العاصمة"، الذي تقدمة الإعلامية لميس الحديدي، على قناة “CBC”، تحت سفح أهرامات الجيزة.
وسيتحدث "كلويفرت"، عن النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، ومحمد النني لاعب نادي الأرسنال الإنجليزيان، وتوقعاته لأداء المنتخب المصري في مونديال روسيا 2018.
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