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نجم منتخب هولندا في ضيافة لميس الحديدي بـ "هنا العاصمة" غدًا

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مصراوي Masrawy

نجم منتخب هولندا في ضيافة لميس الحديدي بـ "هنا العاصمة" غدًا

06:28 م السبت 28 أكتوبر 2017

نجم منتخب هولندا في ضيافة لميس الحديدي بـ هنا العا

كتب - حاتم أبوالنور:

يحل نجم منتخب هولندا ونادي برشلونة الإسباني المعتزل "باتريك كلويفرت"، غدًا الأحد، ضيفًا على برنامج "هنا العاصمة"، الذي تقدمة الإعلامية لميس الحديدي، على قناة “CBC”، تحت سفح أهرامات الجيزة.

وسيتحدث "كلويفرت"، عن النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، ومحمد النني لاعب نادي الأرسنال الإنجليزيان، وتوقعاته لأداء المصري في مونديال 2018.

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