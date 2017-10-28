إطلاق مشروع للصوب الزراعية يستهدف شباب الوادي الجديد



الوادي الجديد - محمد الباريسي:

بدأت جمعية تنمية المجتمع المحلي في قرية البرابخ بمركز بلاط في الوادي الجديد, اليوم السبت، تنفيذ مشروع استصلاح 20 فدانًا من أرض تابعة للجمعية، وذلك لإنشاء صوب زراعية للشباب.

وأوضح عادل عباس, رئيس مركز بلاط، أن المشروع يخدم الشباب، ويساهم في توفير فرص عمل لهم بعد تدريبهم على كيفية زراعة الصوب, لافتًا إلى أنه يجرى تسوية الأرض وتجهيز الخامات الخاصة بالصوب لزراعتها خلال هذه الأيام.

ومن جانبه، قال محمد منصور، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية البرابخ، أن الجمعية تسعى إلى إنشاء هذه الصوب إلى جانب إقامة مشتل لجميع أنواع الفاكهة المثمرة والنخيل، وذلك في إطار توفير فرص عمل للشباب، وكذا توفير متطلبات الأهالي من السلع وبأسعار مخفضة.