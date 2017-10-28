كتب- مصطفى المنشاوي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهورياً اليوم السبت، بتعيين الفريق محمد فريد حجازي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، وتعيين الفريق محمود حجازي مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات.

ويرصد مصراوي 5 معلومات عن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديد:

- حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية

- حصل على ماجستير للعلوم العسكرية

- تولى قيادة الجيش الثاني الميداني في يوليو 2010

- شغل منصب أمين عام وزارة الدفاع

- شغل منصب أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوليو 2012

حضر الفريق فريد حجازي، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ورئيس المخابرات العامة اللواء خالد فوزي؛ لمتابعة التطورات الأمنية في البلاد وجهود ملاحقة الجماعات الإرهابية، لاسيما بعد الاشتباكات التي جرت أمس الجمعة بين قوات الشرطة وبعض العناصر الإرهابية في طريق الواحات، وأسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين.