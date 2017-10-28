شوقي: سيكون لدينا تعليم أكثر جودة بعد 10 أشهر

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قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم إنه عرض مناقشة تفاصيل العملية التعليمية الحالية والأفكار المستقبلية، وكثافة الفصول والصيانة والإحلال والتجديد، وموقف توفير الموارد المالية، فى اجتماعه اليوم السبت مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وأشار إلى أنه ناقش مع رئيس الوزراء موقف المدارس اليابانية والنيل والإيطالية، ومشكلات الطلاب المصريين فى الخارج من حيث المصاريف والرسوم، والتنسيق مع التعليم العالى والخارجية والميزانيات المطلوبة لتدريب المعلمين، ومجموعة من التدريبات كبيرة جدا على استخدام بنك المعرفة، وتدريب نص مليون معلم للارتقاء بمستواهم التعليمى، وطرق التدريس. وأضاف: ناقشنا النظام الحالى والامتحانات، وتناولنا ما هو قائم، والتطوير الشامل للتعليم.

وأكد وزير التعليم فى بيان له اليوم، أنه بعد ١٠ أشهر سيكون لدينا نموذج مصرى للتعليم أكثر جودة للتلاميذ الذين سوف يلتحقون بالمدارس، وأن هناك تعاونا كبيرا بيننا وبين وزارة الصناعة خاصا بالتعليم الفنى، ونسعى لترشيد جميع الموارد الواردة للتعليم القادمة من الجهات والدول، بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربى والهجرة والخارجية سواء فى التعليم العام أو الفنى.

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وأكد شوقى أن الاجتماع تناول تحديث وتطوير بنك المعرفة والانتهاء من تحسين مستوى الأداء والترقيات، بالإضافة إلى الأمور المادية والحياتية، وسيتم تطوير بنك المعرفة لتغطية ترقيات نصف مليون معلم، وقال: "دائما نتحدث عن التعليم الموجود وتطوير وبناء نظام للأطفال الذين سيبدؤون المرحلة الدراسية العام المقبل، وسيكون حديث كبير عنه فى مؤتمر الشباب".

وحول الوجبة المدرسية قال الوزير إنه سيتم توزيعها على المدارس خلال أسبوعين أو ثلاثة، لافتا إلى أن الوزارة انتهت من الجزء الإدارى الخاص بها بالتعاون مع وزارة التضامن.