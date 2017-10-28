إسبانيا ترحب بمشاركة رئيس كتالونيا المُقال في انتخابات الإقليم

مدريد - (أ ش أ)

قالت الحكومة الإسبانية ، اليوم السبت ، إنها سترحب بمشاركة رئيس إقليم "كتالونيا" المقال كارليس بويجديمونت في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية ، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكان البرلمان الكتالوني صوت أمس الجمعة في اقتراع سري لصالح إعلان الاستقلال عن إسبانيا بعدد 70 صوتا مقابل 10 أصوات، فيما وافق مجلس الشيوخ الإسباني على فرض الحكم المباشر على إقليم "كتالونيا" حيث تم إقالة قادته وتسليم سلطة الإقليم إلى نائبة رئيس الوزراء الإسباني سورايا ساينز دي سانتاماريا، والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة في شهر ديسمبر المقبل.