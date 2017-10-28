أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية" -
بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان -
ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا -
"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا -
زيدان: شرب النبيذ عند الأحناف «حلال».. والأزهر يعترف بالمذاهب الأربعة -
اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" -
وزير الصحة يوجه المستشفيات بإبلاغ الشرطة حال اكتشاف "ختان الإناث" -
هشم رأس نجل شقيقه ومزق جسده بمعاونة ابنه بسبب الميراث -
مساء dmc - لقاء مع السفيرة ميرفت التلاوي | وحوار رائع حول العنف ضد المرأة في مصر -
برنامج مساء dmc مع ايمان الحصري - حلقة السبت 28-10-2017 - العنف ضد المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

انهيار حائط منزل ينهي حياة كهربائي في المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انهيار حائط منزل ينهي حياة كهربائي في المنيا

06:07 م السبت 28 أكتوبر 2017

انهيار حائط منزل ينهي حياة كهربائي في المنيا

أرشيفية

المنيا - مصراوي:

لقي فني كهرباء مصرعه بعد انهيار حائط على رأسه أثناء تركيب وصلات في منزل بإحدى قرى مركز المنيا.

تلقى مدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، اليوم السبت، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، بمصرع "أيمن. ف. خ" ٣٥ سنة - كهربائي، أثناء تركيب وصلات كهربائية بمنزل في قرية صفط الغربية بمركز المنيا.

انتقل لمعاينة محل الواقعة المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز شرطة المنيا، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة.

انتدبت النيابة العامة الدكتور هاني اسحق شحاته مفتش صحة المنيا لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان ما بها من إصابات وإذا ما كانت ثمة شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

أفاد التقرير الطبي بأنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة استكمال التحقيقات.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حبس سيدة تستدرج المواطنين لسرقتهم بمساعدة زوجها في دمياط

    أخبار

  • "أمن الإسكندرية" ينهي استعداداته لإقامة مباراة الأهلي والوداد المغربي

    أخبار

  • ضبط تشكيل عصابي لسرقة "المساكن" بالعاشر من رمضان

    أخبار

  • الأمن يمشط صحراء الفيوم لمنع تسلل العناصر الإرهابية

    أخبار

إعلان

3107e01d65.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية"

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية"

بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان

بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان

ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا

ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا

"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا

"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا