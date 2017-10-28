انهيار حائط منزل ينهي حياة كهربائي في المنيا

المنيا - مصراوي:

لقي فني كهرباء مصرعه بعد انهيار حائط على رأسه أثناء تركيب وصلات في منزل بإحدى قرى مركز المنيا.

تلقى مدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، اليوم السبت، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، بمصرع "أيمن. ف. خ" ٣٥ سنة - كهربائي، أثناء تركيب وصلات كهربائية بمنزل في قرية صفط الغربية بمركز المنيا.

انتقل لمعاينة محل الواقعة المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز شرطة المنيا، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة.

انتدبت النيابة العامة الدكتور هاني اسحق شحاته مفتش صحة المنيا لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان ما بها من إصابات وإذا ما كانت ثمة شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

أفاد التقرير الطبي بأنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة استكمال التحقيقات.​