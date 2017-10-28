تعيين الفريق محمد فريد حجازي رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة

كتب- مصطفى المنشاوي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، قرارا بتعيين اللواء محمد فريد حجازي، رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة وترقيته إلى رتبة الفريق.

وقرر الرئيس السيسي تعيين الفريق محمود حجازي، رئيس الأركان السابق، مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات.

تولى اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي، قيادة الجيش الثاني الميداني في يوليو 2010، وشغل منصب أمين عام وزارة الدفاع، وأمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوليو 2012، كما حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية، وماجستير العلوم العسكرية.