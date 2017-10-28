بالفيديو- ترامب يوزّع حلوى "الهالوين" على أطفال صحفيي البيت الأبيض

القاهرة - (مصراوي)

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبناء الصحفيين وموظفي البيت الأبيض في المكتب البيضاوي، الجمعة، من أجل توزيع الحلوى احتفالًا بعيد الهالوين، الذي يوافق الأول من نوفمبر من كل عام.

وتجمع أكثر من 12 طفل، مُرتدين أزياء "الهالوين" التي تجسد شخصيات شهيرة في سلاسل أفلام الأبطال الخارقين مثل باتمان، والساحرات الصغيرات، حول المكتب البيضاوي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأظهرت صور التقطتها عدسات المصورين، ترامب وهو يتجاذب أطراف الحديث مع الأطفال قبل أن يوزع عليهم قطعًا صغيرة من شوكولاتة "هيرشي كيسز" المصنعة للبيت الأبيض. وسأل أحدهم مازحًا "هل ستصبحين كوالديك عندما تكبرين؟…لا تجيبي، فهذا السؤال يمكنه أن يسبب لي مشكلة".

وبينما كان يُحيط الأطفال الصغار بمكتب ترامب، من أجل تلقي حلوى الهالويين، لم يستطع الرئيس الأمريكي أن يمنع نفسه من التطرق لعلاقاته الشائكة مع الإعلام، فيما أشاد للمرة الأولى بالصحفيين، قائلًا إنهم قاموا بعمل "جيد" مع أطفالهم، على الرغم من أنه لا يشعر بأنهم يقومون بعمل جيد معه.

ومضى قائلًا: "لا أستطيع أن أصدق أن العاملين في الإعلام أنجبوا مثل هؤلاء الأطفال الرائعين" ثم تحدث إلى الأطفال، بالقول: "أراهن أنكم تحصلون على معاملة أفضل من قبل الصحافة من أي شخص في العالم".

يشار إلى أن العلاقة بين ترامب ووسائل الإعلام تشهد كثيرا من الخلافات؛ حيث كثيرا ما هاجم ترامب كبريات الصحف الأمريكية ووصفها ب"الأخبار الكاذبة".

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