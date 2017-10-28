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وزراء خارجية ورؤساء أركان التحالف العربي يجتمعون غدا في الرياض

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مصراوي Masrawy

وزراء خارجية ورؤساء أركان التحالف العربي يجتمعون غدا في الرياض

05:31 م السبت 28 أكتوبر 2017

وزراء خارجية ورؤساء أركان التحالف العربي يجتمعون غدا في الرياض

ارشيفية

الرياض -(د ب أ):

يعقد وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، غداً الأحد اجتماعاً في الرياض يناقشون خلاله استمرار تحقيق الأهداف لبسط الشرعية ، برئاسة عبد ربه منصور هادي، سيادتها على الأراضي كافة في ظل وحدة اليمن.

وقال بيان رسمي وزع في الرياض اليوم السبت إن "الاجتماع يناقش تعزيز التكامل والتنسيق في جميع أعمال التحالف الإنسانية والسياسية والعسكرية، لضمان استمرارية تحقيق الأهداف المرسومة للتحالف وصولًا إلى استكمال الحكومة الشرعية بسط سيادتها على الأراضي كافة في ظل وحدة اليمن الوطنية وسلامته الإقليمية و استقلاله وسيادته."

ومن المتوقع أن يبحث الاجتماع متطلبات المرحلة المقبلة للتحالف، وجهود مختلف الأطراف المشاركة، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم، من خلال تقليل التهديدات والحفاظ على سلامة الممرات الدولية، ومنع التدخلات الإيرانية في دول المنطقة.

وقادت المملكة العربية هذا التحالف تلبية لطلب رسمي من الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي، وحظي بدعم مجلس الأمن الدولي من خلال إصداره القرار رقم 2216.

ويدعم التحالف الحل السياسي في اليمن من خلال دعم جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار، وذلك وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرارات الأممية ذات الصلة.

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