جمارك مطار أسوان تضبط كاميرا تجسس بحوزة سائح صيني

أسوان - إيهاب عمران:

ضبطت لجنة التفتيش بجمارك مطار أسوان الدولي سائحًا صينيًا حاول تهريب طائرة مزودة بكاميرا فيديو محظور استخدامها قانونًا لإمكانية استخدامها في أعمال التجسس.

وكان ناصر أبو الوفا، مأمور التفتيش بالمطار، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة خطوط "إير ليجر" القادمة من الصين، اشتبه في أحد الركاب القادمين ضمن فوج سياحي صيني، ما استدعى تفتيش حقائبه، إذ تبين وجود طائرة تجسس مزودة بكاميرا دقيقة عالية الجودة أسفلها، ملحقًا بها جهاز تحكم عن بُعد، وكارد ذاكرة.

حرزت الطائرة المضبوطة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.​