أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية" -
بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان -
ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا -
"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا -
زيدان: شرب النبيذ عند الأحناف «حلال».. والأزهر يعترف بالمذاهب الأربعة -
اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" -
وزير الصحة يوجه المستشفيات بإبلاغ الشرطة حال اكتشاف "ختان الإناث" -
هشم رأس نجل شقيقه ومزق جسده بمعاونة ابنه بسبب الميراث -
مساء dmc - لقاء مع السفيرة ميرفت التلاوي | وحوار رائع حول العنف ضد المرأة في مصر -
برنامج مساء dmc مع ايمان الحصري - حلقة السبت 28-10-2017 - العنف ضد المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

جمارك مطار أسوان تضبط كاميرا تجسس بحوزة سائح صيني

Google+ Print
جمارك مطار أسوان تضبط كاميرا تجسس بحوزة سائح صيني جمارك مطار أسوان تضبط كاميرا تجسس بحوزة سائح صيني

مصراوي Masrawy

جمارك مطار أسوان تضبط كاميرا تجسس بحوزة سائح صيني

05:41 م السبت 28 أكتوبر 2017

جمارك مطار أسوان تضبط كاميرا تجسس بحوزة سائح صيني

مطار أسوان الدولي

أسوان - إيهاب عمران:

ضبطت لجنة التفتيش بجمارك مطار أسوان الدولي سائحًا صينيًا حاول تهريب طائرة مزودة بكاميرا محظور استخدامها قانونًا لإمكانية استخدامها في أعمال التجسس.

وكان ناصر أبو الوفا، مأمور التفتيش بالمطار، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة خطوط "إير ليجر" القادمة من الصين، اشتبه في أحد الركاب القادمين ضمن فوج سياحي صيني، ما استدعى تفتيش حقائبه، إذ تبين وجود طائرة تجسس مزودة بكاميرا دقيقة عالية الجودة أسفلها، ملحقًا بها جهاز تحكم عن بُعد، وكارد ذاكرة.

حرزت الطائرة المضبوطة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. 238 حاجا وحاجة يغادرون مطار أسوان إلى الأراضي المقدسة

    أخبار

إعلان

bb778c01a5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سحر نصر: «هدفنا مصر تواكب العصر.. بلدنا غنية» (فيديو)

سحر نصر: «هدفنا مصر تواكب العصر.. بلدنا غنية» (فيديو)

أديب عن اغتصاب حفيد البنا لفتاة: يجب أن يعدم (فيديو)

أديب عن اغتصاب حفيد البنا لفتاة: يجب أن يعدم (فيديو)

أديب: الأهلي صانع المستحيل.. وقادر على الفوز في المغرب (فيديو)

أديب: الأهلي صانع المستحيل.. وقادر على الفوز في المغرب (فيديو)

أمين يطالب بمعاقبة أهالي الإرهابيين: ده بيحصل في الدول الديمقراطية (فيديو)

أمين يطالب بمعاقبة أهالي الإرهابيين: ده بيحصل في الدول الديمقراطية (فيديو)