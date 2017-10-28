تعليم الفيوم: إعلان نتيجة مسابقة القيادات خلال الأسبوع الجاري

الفيوم - حسين فتحي:

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الفيوم، الدكتور عادل عبد المنعم، على الأسبوع الجاري موعدًا لإعلان نتيجة مسابقة القيادات القيادات لعام 2017، وذلك بعد الانتهاء من تقييم جميع المتقدمين لشغل الوظائف الجديدة.

وأوضح وكيل التعليم، في تصريحات لمصراوي اليوم السبت، أن أكثر من 4 من مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بصدد التعيين وفقًا لنتائج المسابقة الحالية، التي تقدم لها 46 قياديًا تنافسًا على 6 مقاعد بالوظائف القيادية في الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.