البدري يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها في السابعة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالأسكندرية، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد نجيب وسعد الدين سمير وأحمد فتحي.

شاهد أيضا

خط الوسط: رامي ربيعة وعمرو السولية وعبد الله السعيد .

خط الهجوم: مؤمن زكريا وجونيور أجايي وليد أزارو.

ويجلس على دكة البدلاء كلا من: محمد الشناوي وحسين السيد وعماد متعب ووليد سليمان وأحمد الشيخ وأحمد حمودي ومحمد هاني.