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السيسي يبحث مع وزيري الدفاع والداخلية جهود مكافحة الإرهاب

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السيسي يبحث مع وزيري الدفاع والداخلية جهود مكافحة الإرهاب السيسي يبحث مع وزيري الدفاع والداخلية جهود مكافحة الإرهاب

التحرير

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عقد الرئيس عبد الفتاح اليوم السبت، اجتماعاً ضم الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، واللواء أركان حرب، محمد فريد حجازي مساعد وزير الدفاع.

وصرح علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع جاء في إطار متابعة التطورات الأمنية في البلاد وجهود ملاحقة الجماعات الإرهابية، لاسيما بعد الاشتباكات التي جرت أمس الجمعة بين قوات الشرطة وبعض العناصر الإرهابية في طريق الواحات، وأسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع على تقارير بشأن التدابير الجاري اتخاذها لضمان تأمين الحدود البرية والبحرية للبلاد، وإحكام السيطرة على المنافذ والمعابر، حيث وجه باستمرار تحلي جميع الأجهزة المعنية بأعلى درجات الاستعداد لمواجهة الجماعات الإرهابية وملاحقتها، بالنظر إلى التحديات الأمنية في المنطقة ومخاطر الإرهاب المتزايدة.

 

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التحرير

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