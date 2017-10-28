لطفي بوشناق: أسعى أن أكون مثالا في أخلاقي وفني.. ونعيش أحلك الظروف

التحرير

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بحفاوة بالغة وترحاب شديد، استقبلت مصر الفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق، الذى حضر إلى القاهرة لحضور حفل تكريمه فى مهرجان الفنون والفلكور الأفروصيني فى دورته الثانية بمشاركة 26 دولة من إفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى جانب مصر والصين، عن أعماله الغنائية التى قدمها طوال الفترة السابقة.

وحرص الفنان التونسي على رفع علمي مصر وتونس بمجرد وصوله مطار القاهرة الدولى، ليعلن تضامنه وبلده مع المصريين فى مواجهة العدو المشترك الذى يهدد أمن البلدين وهو "الإرهاب".

"التكريم مسئولية"، هكذا قال الفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق ردا على تساؤل "التحرير" حول رؤيته للتكريم فى المهرجان، مشيرا إلى أن كل تكريم يستوجب أن تكون نسبة الخطأ ممنوعة، لأنه مسئولية تضاف على عاتقه، مشيرا إلى أن الوصول إلى القمة ربما يكون سهلاً ولكن البقاء فيها هو الأمر الأصعب، لافتا إلى أنه يسعى دائما لأن يكون مثاليا فى أخلاقه وفنه والتزامه وكلمته وصدقه حتى يكون جديرا بمحبة وثقة من حوله -حسب قوله- مستطردا: "أسأل نفسي طوال الوقت، كيف أحافظ على ثقة الناس ومن حملوني تلك المسئولية؟، فأنا أحاول أن أكون على قدر المسئولية وربنا يوفقنا مع ضميرنا ومهنتنا".

وأشار الفنان التونسي إلى أنه حصل على 1500 تكريم طوال تاريخه عن أعماله التى قدمها، قائلاً: "كل تكريم يحملني مسئولية أتمنى أن أحافظ عليها وثقة الناس بمثابة أمانة أرجو من الله أن يديمها عليَّ".

وقال بوشناق: "أريد أن أوجه رسالة لكل مواطن مصري أقول له: افتخر أنك مصري وندعو الله أن يوفقها فى كل خطواتها".

ويضيف بوشناق فى تصريحاته لـ"التحرير"، أدعو الله أن يبعد البلاء عن الأمة العربية وأن يوحد العرب جميعا وأن يكونوا فى أحسن حال، موضحا أن البلدان العربية حاليا فى أحلك الظروف، لذلك أقول لهم: "ضموا الصفوف وأزيلوا الفتن وضحوا جميعا لأجل الوطن.. وكونوا حماة وكونوا بناة ولا تستهينوا بغدر الزمن.. إذا الشعب أراد الحياة ينال الأماني بدفع الثمن".

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وعن رسالته للبلدان العربية يقول لطفي: سأستشهد بكلمات أحمد فؤاد نجم، حينما قال: "يا مقربين الفجر نوره مطلعه مدوا المسامع فى المجامع واسمعوا صرخة مغني الحي من جوف العدم.. اتجمعوا اتجمعوا اتجمعوا".

وأضاف بوشناق أنه سيحضر إلى القاهرة الأسبوع المقبل لحضور مؤتمر الموسيقى العربية.

كان الفنان التونسى لطفى بوشناق قد وصل إلى مطار القاهرة الدولى، على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من تونس، للمشاركة فى مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، وكان فى استقباله بالمطار الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بشركة الميناء، ونسرين عثمانلى مديرة مكتب تنشيط السياحة بالمطار.

وكانت إدارة مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى قد اختارت بوشناق، لتكريمه بالدورة الثانية من المهرجان، التى تقام خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الحالى، ووافق الفنان التونسى على المشاركة فى حفل الافتتاح، وغناء أغنيته الشهيرة "خدوا الكراسى وسيبوا لي الوطن".

وتشارك فى فعاليات المهرجان 26 دولة من إفريقيا وأمريكا اللاتينية، إلى جانب مصر والصين، وذلك برعاية وزير السياحة يحيى راشد، وهشام الدميرى رئيس هيئة التنشيط السياحى، واللواء أحمد حمدى نائب رئيس هيئة التنشيط السياحى بالمشاركة مع وزارة الثقافة ووزارة الآثار ووزارة الشباب.