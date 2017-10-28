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وزير التعليم: توزيع الوجبة المدرسية خلال أسبوعين

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم: توزيع الوجبة المدرسية خلال أسبوعين

05:18 م السبت 28 أكتوبر 2017

وزير التعليم: توزيع الوجبة المدرسية خلال أسبوعين

الدكتور طارق شوقي

كتب ــ محمد غايات:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه عرض على المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل العملية التعليمية الحالية والأفكار المستقبلية، وكثافة الفصول والصيانة والإحلال والتجديد، وموقف توفير الموارد المالية.

وأضاف شوقي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم السبت: "تحدثنا عن موقف المدارس اليابانية والنيل والإيطالية، ومشاكل أبناءنا في الخارج من حيث المصاريف والرسوم، والتنسيق مع التعليم العالي والخارجية والميزانيات المطلوبة لتدريب المعلمين".

ولفت وزير التعليم، إلى أنه سيتم توزيع الوجبة المدرسية خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من الجزء الاداري الخاصة بها بالتعاون مع وزارة التضامن.

وأِشار وزير التعليم إلى أنه سيتم عقد مجموعة دورات تدريبية لاستخدام بنك المعرفة، وتدريب نص مليون معلم للارتقاء بمستواهم التعليمي، مضيفا "ناقشنا النظام الحالي والامتحانات".

وأوضح أنه بعد 10 أشهر سيكون لدينا نموذجا مصريا للتعليم أكثر جودة، وسيتم توقيع بروتوكول مع وزارة الصناعة خاص بالتعليم الفني، منوها إلى أن الوزارة تسعى لترشيد جميع الموارد الممنوحة لها من الجهات والدول، بالتعاون مع وزارات "الإنتاج الحربي والهجرة والخارجية سواء في التعليم العام أو الفني".

وأكد شوقى أن الاجتماع تناول تحديث وتطوير بنك المعرفة والانتهاء من تحسين مستوى الأداء والترقيات بالإضافة إلى الأمور المادية والحياتية.

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مصراوي Masrawy

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