انطلاق بطولة الجامعات المصرية للجمباز 2017 بجامعة بورسعيد

كتبت - داليا شبل:

تقام أولى فاعليات بطولة الجامعات المصرية للجمباز 2017، دورة الشهيد الرفاعي الـ45، بالصالة المغطاة بكلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد، بمشاركة رؤساء الجامعات المصرية، ولفيف من القيادات الجامعية، برعاية خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتبدأ مراسم البطولة، باستعراض طابور العرض للجامعات المشاركة وأداء السلام الوطني، حيث تمثل كل جامعة بـ6 طلاب و6 طالبات، ويليه بدء فاعليات البطولة، التي تشمل بطولة الأجهزة للطلبة وهي: "جهاز الحلق، حصان الحلق، حصان القفز، المتوازى، العقلة، جهازالحركات الارضية، عارضة التوازن".

كما تشمل بطولة الأجهزة للطالبات "حصان القفز، المتوازي، العقلة، جهاز الحركات الأرضية، عارضة التوازن".

ويشارك في هذه الفعاليات العديد من الجامعات المصرية، منها: "الإسكندرية، حلوان، طنطا، بورسعيد، عين شمس، الأزهر، القاهرة، الأمريكية، بنها، قناة السويس"، بالإضافة إلى الأكاديمية العربية والتعليم العالي.