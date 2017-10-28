بالصدفة.. ضبط نائب مأمور سجن بحوزته 120 تذكرة هيروين

كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية عن ملابسات القبض على رائد شرطة مع اثنين من تجار المخدرات بمنطقة الهرم، منذ 4 أيام.

وقالت المصادر في تصريحات لمصراوي، إن معلومات وردت لضباط مكافحة المخدرات بتردد مسجلي خطر على دائرة قسم شرطة الهرم لترويج مسحوق الهروين على عملائهما.

وأوضحت المصادر -التي طلبت عدم نشر اسمها- أنه تم نصب كمين بمعرفة ضباط المكافحة، أسفر عن ضبط تاجري المخدرات في حالة تلبس، ومعهما الرائد "أحمد م."، نائب مأمور سجن الكيلو 10.5 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وبحوزتهم 120 تذكرة هيروين.

وأكدت المصادر أن نيابة الهرم أمرت اليوم السبت بتجديد حبس المتهمين الثلاثة، وعرض الضابط على مصلحة الطب الشرعي.