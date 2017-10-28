أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية" -
بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان -
ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا -
"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا -
زيدان: شرب النبيذ عند الأحناف «حلال».. والأزهر يعترف بالمذاهب الأربعة -
اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" -
وزير الصحة يوجه المستشفيات بإبلاغ الشرطة حال اكتشاف "ختان الإناث" -
هشم رأس نجل شقيقه ومزق جسده بمعاونة ابنه بسبب الميراث -
مساء dmc - لقاء مع السفيرة ميرفت التلاوي | وحوار رائع حول العنف ضد المرأة في مصر -
برنامج مساء dmc مع ايمان الحصري - حلقة السبت 28-10-2017 - العنف ضد المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

اختتام المفاوضات بين بغداد وكردستان حول المناطق المتنازع عليها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اختتام المفاوضات بين بغداد وكردستان حول المناطق المتنازع عليها

05:17 م السبت 28 أكتوبر 2017

اختتام المفاوضات بين بغداد وكردستان حول المناطق المتنازع عليها

اختتام المفاوضات بين بغداد وكردستان

العراق - (د ب أ):

اختتمت اليوم السبت جولة المفاوضات بين العراقية وإقليم كردستان بشان المناطق المتنازع عليها في شمال وشمال غربي الموصل.

وذكر مصدر عراقي أن المفاوضات قُسمت إلى "محورين الأول عودة القوات الكردية إلى حدود عام 2003 والثاني تسليم المنافذ الحدودية".

وقال الفريق أول الركن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش العراقي ورئيس وفد الحكومة العراقية عقب انتهاء جولة المفاوضات في تصريح صحفي إنه "تم الاتفاق على العديد من النقاط لكن وفد البيشمركة لم يقدم إجابات نهائية لحين الرجوع إلى رئاسة الإقليم ومن ثم إبلاغ القوات العراقية بالأجوبة."

وكانت المفاوضات بين الوفدين العراقي والكردي قد انطلقت في وقت سابق من اليوم بمقر قيادة عمليات نينوى بمدينة الموصل شمالي العراق لمناقشة بعض المستجدات التي تشير إلى الوصول لاتفاق بين الطرفين حول انسحاب قوات البيشمركة من هذه المناطق وتسليمها للقوات الاتحادية.

وذكرت مصادر أمنية وعسكرية في محافظة نينوى أن الأكراد "قد يوافقوا على تسليم معبر فيشخابور شمال غربي الموصل، وهو المثلث الحدودي بين العرق وسوريا، لكنهم يسعون أن تكون إدارته مشتركة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، الأمر الذي قد ترفضه الأخيرة، لكن بالمحصلة البيشمركة ستنسحب من هذه المناطق".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • توقعات عراقية بتمديد الهدنة بين بغداد وأربيل لحل أزمة الموصل

    أخبار

  • بدء اجتماعات الفريق الفني المشترك بين بغداد وأربيل

    أخبار

  • القوات العراقية تسعى لقطع مصدر تمويل أساسي لأكراد العراق وسوريا

    أخبار

  • إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل

    أخبار

إعلان

12b12343cc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فتاة تنزف حتى الموت في دمياط بعد رفض مستشفيات الحكومة علاجها

فتاة تنزف حتى الموت في دمياط بعد رفض مستشفيات الحكومة علاجها

لماذا تصمت الحكومة المصرية عن مشروع «نيوم»؟

لماذا تصمت الحكومة المصرية عن مشروع «نيوم»؟

الأخبار - وزير الصناعة والتجارة : الحكومة تسعي جاهدة لتشغيل المصانع المتوقفة

الأخبار - وزير الصناعة والتجارة : الحكومة تسعي جاهدة لتشغيل المصانع المتوقفة

وزير التنمية المحلية: رئيس الوزراء يقود الحكومة للعمل من أجل حياة أفضل للمواطنين

وزير التنمية المحلية: رئيس الوزراء يقود الحكومة للعمل من أجل حياة أفضل للمواطنين