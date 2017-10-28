برلماني: منتدى شباب العالم خطوة لتقريب وجهات النظر مع الغرب

كتبت – عزة صقر:

قال النائب عمرو كمال، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن منتدى شباب العالم الذي ينعقد يوم 4 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، يعتبر خطوة جيدة لتقريب وجهات النظر مع جميع شباب العالم المشاركين في المؤتمر، ويفتح آفاقا مع دول عربية وعالمية.

وأشار "كمال"، في بيان اليوم السبت، إلى أن العالم أصبح قرية صغيرة، ومصر أصبحت في تواصل مع الجميع وليست مستقلة بذاتها بعيدا عن الدول الأخرى، مؤكدا أن المنتدى سيقوم بتوحيد الأجيال القادمة حول أفكار جيدة من خلال المناقشات وجلسات وبرامج المنتدى المختلفة للتواصل مع الشباب لإيجاد أفكار جديدة.