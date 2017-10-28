قتلى وجرحى في انفجارين بالعاصمة الصومالية

القاهرة – (مصراوي):

سقط قتلى ومصابون، السبت، إثر وقوع انفجارين قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشيو.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، أن 7 قتلى و10 جرحى حصيلة أولية للتفجير الذي استهدف فندقا في مقديشو.

وسقط مئات القتلى والجرحى في انفجار منذ أكثر من أسبوع استهدف منطقة مزدحمة في العاصمة الصومالية، وهو الهجوم الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عنها.

وتعاني الصومال من العمليات الإرهابية التي تنفذها جماعة الشباب الإرهابية.