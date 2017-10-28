قبل مباراة الوداد.. ضبط عدد من جماهير الأهلي بتهمة حيازة تذاكر مزورة

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

ضبطت قوات الأمن في محافظة الإسكندرية عددًا من جماهير النادي الأهلي بتهمة حيازة تذاكر مزورة لحضور اللقاء المرتقب بين فريقي الأهلي والوداد المغربي، والمقرر مساء اليوم السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مصدر مسؤول بمديرية الأمن أنه لم يتم إلى الآن حصر الأشخاص المضبوطين، لافتًا إلى أنه جاري فحصهم ومعرفة مصدر التذاكر التي حصلوا عليها.

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن عززت من تواجدها بطول الطرق المؤدية إلى ستاد برج العرب، ونصبت عددًا من الأكمنة الثابتة والمتحركة لفرض حالة من الانضباط تحسبًا لوقوع أحداث شغب والكشف عن حاملي التذاكر المزورة.

وفي الوقت نفسه، استمرت ظاهرة ترويج تذاكر المباراة في السوق السوداء بالقرب من ستاد برج العرب، بعدما فشل عدد من الجماهير في الحصول على تذكرة دخول من منافذ البيع الرسمية.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بعد أن نجح في إقصاء النجم الساحلي التونسي من دور نصف النهائي، بنتيجة "6-2" في مباراة الإياب، معوضًا هزيمته ذهابًا "1-2"، بإجمالي أهداف "7-3"، ليتأهل للمباراة النهائية للمرة الحادية عشر في تاريخه.​