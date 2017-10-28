أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية" -
بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان -
ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا -
"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا -
زيدان: شرب النبيذ عند الأحناف «حلال».. والأزهر يعترف بالمذاهب الأربعة -
اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" -
وزير الصحة يوجه المستشفيات بإبلاغ الشرطة حال اكتشاف "ختان الإناث" -
هشم رأس نجل شقيقه ومزق جسده بمعاونة ابنه بسبب الميراث -
مساء dmc - لقاء مع السفيرة ميرفت التلاوي | وحوار رائع حول العنف ضد المرأة في مصر -
برنامج مساء dmc مع ايمان الحصري - حلقة السبت 28-10-2017 - العنف ضد المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

قبل مباراة الوداد.. ضبط عدد من جماهير الأهلي بتهمة حيازة تذاكر مزورة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قبل مباراة الوداد.. ضبط عدد من جماهير الأهلي بتهمة حيازة تذاكر مزورة

05:18 م السبت 28 أكتوبر 2017

قبل مباراة الوداد.. ضبط عدد من جماهير الأهلي بتهمة حيازة تذاكر مزورة

قوات الأمن في محافظة الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

ضبطت قوات الأمن في محافظة الإسكندرية عددًا من جماهير النادي الأهلي بتهمة حيازة تذاكر مزورة لحضور اللقاء المرتقب بين فريقي الأهلي والوداد المغربي، والمقرر مساء اليوم السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مصدر مسؤول بمديرية الأمن أنه لم يتم إلى الآن حصر الأشخاص المضبوطين، لافتًا إلى أنه جاري فحصهم ومعرفة مصدر التذاكر التي حصلوا عليها.

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن عززت من تواجدها بطول الطرق المؤدية إلى برج العرب، ونصبت عددًا من الأكمنة الثابتة والمتحركة لفرض حالة من الانضباط تحسبًا لوقوع أحداث شغب والكشف عن حاملي التذاكر المزورة.

وفي الوقت نفسه، استمرت ظاهرة ترويج تذاكر المباراة في السوق السوداء بالقرب من ستاد برج العرب، بعدما فشل عدد من الجماهير في الحصول على تذكرة دخول من منافذ البيع الرسمية.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بعد أن نجح في إقصاء النجم الساحلي التونسي من دور نصف النهائي، بنتيجة "6-2" في مباراة الإياب، معوضًا هزيمته ذهابًا "1-2"، بإجمالي أهداف "7-3"، ليتأهل للمباراة النهائية للمرة الحادية عشر في تاريخه.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • جماهير الأهلي تملأ مدرجات برج العرب قبل لقاء الوداد (صور)

    أخبار

  • ننشر رسالة محمود طاهر للاعبي الأهلي قبل النهائي الأفريقي

    أخبار

  • بالصور - جماهير الأهلي تتوافد على استاد برج العرب

    أخبار

  • أكمنة ثابتة و20 سيارة إسعاف في طريق برج العرب قبل النهائي الأفريقي

    أخبار

إعلان

152172373c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كيف تابع ذوي الاحتياجات الخاصة مباراة الأهلي والوداد من استاد برج العرب؟

كيف تابع ذوي الاحتياجات الخاصة مباراة الأهلي والوداد من استاد برج العرب؟

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباراة بتروجيت والنصر مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباراة بتروجيت والنصر مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - تصريحات ك. محمد يوسف المدير الفني لبتروجيت بعد الفوز على النصر

ستاد مصر - تصريحات ك. محمد يوسف المدير الفني لبتروجيت بعد الفوز على النصر

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول من لقاء بتروجيت أمام النصر

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول من لقاء بتروجيت أمام النصر