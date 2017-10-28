أوقاف المنيا تُفعل لغة الإشارة بمساجد المحافظة
أوقاف المنيا تُفعل لغة الإشارة بمساجد المحافظة
05:17 م السبت 28 أكتوبر 2017
وزارة الأوقاف
المنيا ـ ريمون الراوي:
أعلنت مديرية أوقاف المنيا عن تطبيق خدمة ترجمة الخطب الدينية للصم والبكم داخل مساجد المحافظة، وذلك للمرة الأولى وانطلاقًا من مركز ملوي جنوبي المحافظة.
وأوضح الشيخ محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن الخدمة الجديدة تأتي بعد الموافقة على طلب تقدمت به جمعية الصم والبكم إلى مديرية الأوقاف لتطبيق الترجمة بلغة الإشارة داخل مسجد النصرة التابع جغرافيًا لمركز ملوي.
وأضاف أبو حطب أنه تم إرسال الطلب المقدم إلى وزارة الأوقاف التي وافقت عليه، مشيرًا إلى أن ذلك يعد الحدث الأول من نوعه في المحافظة.
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