محافظ الدقهلية : خطة لتنفيذ قوافل طبية بالقرى خلال نوفمبر المقبل
محافظ الدقهلية : خطة لتنفيذ قوافل طبية بالقرى خلال نوفمبر المقبل
05:02 م السبت 28 أكتوبر 2017
أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية
الدقهلية - رامي القناوي:
أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، تنفيذ خطة للقوافل الطبية والعلاجية لقطاع الشئون الصحية بعدد من القرى بمراكز المحافظة خلال شهر نوفمبر المقبل، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا.
وقال الشعراوي، في تصريحات صحفيه عقب اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إن الخطة تتضمن تنفيذ القوافل بقرى الربيعة بمركز دكرنس أيام ٧،٦ نوفمبر المقبل، وقرية 31 بصار بمركز بلقاس أيام ١٢،١١من الشهر ذاته، وقريه ميت اشنا بمركز أجا أيام ١٤،١٣، قرية كفر عبد المؤمن مركز دكرنس أيام ١٧،١٦، قرية الحفير مركز بلقاس أيام ٢١،٢٠، قرية السلسول بجمصة أيام ٢٦،٢٥، قرية الميهي مركز ميت سلسيل أيام ٢٨،٢٧.
وأكد المحافظ، أهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجية الطبية وتعميمها على نطاق المحافظة بهدف تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة.
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