جماهير الأهلي تملأ مدرجات برج العرب قبل لقاء الوداد (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

امتلأت مدرجات ملعب ستاد الجيش المصري في برج العرب بجماهير النادي الأهلي استعدادًا لمؤازرة فريقها، قبل ساعات من بداية اللقاء المرتقب مع الوداد المغربي، مساء اليوم السبت، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستمر توافد جماهير الأهلي على أبواب ستاد برج العرب، وسط حالة من الزحام الشديد، تخلله ظهور مروجي تذاكر السوق السوداء لمن لم يتمكنوا بعد من الحصول على تذكرة من منافذها الرسمية.

وخصصت أجهزة الأمن البوابات أرقام ٥ و ٦ و٧ و٨ لدخول الجماهير، المحدد عددهم بـ ٦٥ ألف مشجع، بينما تم تخصيص البوابة رقم ٤ للخروج فقط، والبوابة رقم ٢ لدخول الإعلاميين والصحفيين.

وعززت قوات الأمن من تواجدها بطول الطرق المؤدية لاستاد برج العرب لفرض حالة من الانضباط والكشف عن حاملي التذاكر المزورة.

ونجح النادي الأهلي في إقصاء النجم الساحلي التونسي من دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بنتيجة "6-2" في مباراة الإياب معوضًا هزيمته ذهابًا "1-2"، بإجمالي أهداف "7-3" ليتأهل للمباراة النهائية للمرة الحادية عشر في تاريخه.​