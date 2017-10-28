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8 طلاب بجامعة بنها يفوزون بالمركز الأولى في مسابقة "روبوت الألغام"

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مصراوي Masrawy

8 طلاب بجامعة بنها يفوزون بالمركز الأولى في مسابقة "روبوت الألغام"

05:05 م السبت 28 أكتوبر 2017

جامعة بنها

كتبت-داليا شبل:

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة لفريق جامعة بنها، المشارك في مسابقة الروبوت المضاد للألغام في ماليزيا "كاشف الألغام 2017"، والتي حصل فيها الفريق على المركز الأول.

وأكد وزير التعليم العالي، في بيان اليوم السبت، أن الوزارة تدعم مشاركة الفرق العلمية والطلابية المصرية في مسابقات العلوم والابتكار في الخارج، لما لها من دور في إكساب الطلاب الخبرات العلمية والابتكارية وتضمن تعرضهم لتجارب جديدة تسهم في تشكيل شخصياتهم.

وأشار إلى أن حصول فريق جامعة بنها على المركز الأول يبرهن على قدرة أبناء الجامعات المصرية على الابتكار وتقديم الجديد في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتنفيذ اختراعات تعود بالنفع على والعالم.

يذكر أن فريق جامعة بنها المشارك في المسابقة يتكون من 8 طلاب هم: محمد جمال عبد العزيز، وأحمد عصام النحاس، وأحمد شعبان أحمد، وأحمد طارق عبد العزيز، وأحمد محمد فتحي، وإسلام مصطفى فهمي، ومحمود طلعت عبد العزيز، وخالد حسن أمين.

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