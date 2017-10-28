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الآثار: ضبط أيقونة نحاسية ترجع للقرن الـ 18 قبل تهريبها لألمانيا

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مصراوي Masrawy

الآثار: ضبط أيقونة نحاسية ترجع للقرن الـ 18 قبل تهريبها لألمانيا

05:04 م السبت 28 أكتوبر 2017

الآثار: ضبط أيقونة نحاسية ترجع للقرن الـ 18 قبل تهريبها لألمانيا

وزارة الآثار

القاهرة - أ ش أ:

نجحت الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية التابعة لوزارة الآثار، اليوم السبت، في ضبط أيقونة ثلاثية مركبة من النحاس ترجع للقرن الثامن عشر ميلادي، وذلك أثناء محاولة أحد السائحين الروس تهريبها من مطار الغردقة الدولي إلى ألمانيا.

وصرح رئيس الإدارة أحمد الراوي، أنه فور معاينة الأيقونة والتأكد من أثريتها تم مصادرتها لصالح وزارة الآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983.

ومن جانبها، أشارت نجلاء القبرصلي مدير عام المنافذ الأثرية الجوية إلى أن الأيقونة مزخرفة بمناظر دينية للسيدة العذراء والسيد المسيح على الطراز البيزنطي، لطائفة الروم الأرثوذكس اليونانيين بمصر .

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مصراوي Masrawy

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