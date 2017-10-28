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إندبندنت: انتخابات مبكرة في كتالونيا تفضي لتشكيل حكومة مؤيدة للانفصال

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مصراوي Masrawy

إندبندنت: انتخابات مبكرة في كتالونيا تفضي لتشكيل حكومة مؤيدة للانفصال

04:55 م السبت 28 أكتوبر 2017

إندبندنت: انتخابات مبكرة في كتالونيا تفضي لتشكيل حكومة مؤيدة للانفصال

لندن – (أ ش أ):

رجحت صحيفة (إندبندنت) البريطانية اليوم السبت، تشكيل حكومة من مؤيدي الانفصال في إقليم كتالونيا في حال ما تم إجراء انتخابات مبكرة هناك، مثلما حدث في الانتخابات المبكرة التي اُجريت عام 2015؛ وقالت إن هذا "الوضع ينذر بفوضى عارمة محتملة".

وسلطت الصحيفة البريطانية - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني - الضوء على استطلاع للرأي نشرته مؤخرا صحيفة (إل بيريوديكو) الإسبانية، والذي أشار إلى أن الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في كتالونيا قد تُفضي إلى نتائج مماثلة لنتائج انتخابات عام 2015، بينما تشير استطلاعات أخرى للرأي إلى أن الإقليم ذاته بات منقسما بالتساوي تقريبا بين مؤيدين ومعارضين للانفصال.

وتوقعت الصحيفة توقف الكتالونيين المؤيدين للانفصال عن دفع الضرائب للخزانة العامة الإسبانية، بعد سيطرة حكومة مدريد مستقبلا على موارد الإقليم المالية بموجب الصلاحيات الجديدة لحين إجراء انتخابات في ديسمبر القادم.

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتضح بعد ما إذا كان إجراء انتخابات مبكرة أمرا سيساعد في حل الأزمة القائمة أم لا، لافتة إلى أنه من المؤكد أن تشهد كتالونيا مقاومة لأي تحرك من قبل مدريد لفرض الحكم المباشر عليها، متوقعة وقوع اشتباكات عنيفة مجددا خلال الشهر الجاري.

وفيما يخص موقف الاتحاد الأوروبي من قضية الانفصال، قالت الصحيفة إن موقف التكتل لا يزال متسما بالغموض، بيد أن الاتحاد الأوروبي قال - دون إظهار انحيازه لطرف على حساب آخر - إنه يؤيد الدستور الإسباني، والذي بدوره يدعم موقف الإسبانية.

وسلطت الصحيفة الضوء على دعوات العصيان المدني التي دعت إليها الجماعات الانفصالية الرئيسية في كتالونيا، لافتة إلى أن هذه الدعاوى لم يتضح أنها ستحظى بالقبول من عدمه، لافتة إلى أنه رغم إعلان الحكومة الإسبانية عدم اعتزام القيام بحملة اعتقالات، إلا أنه من غير الواضح كيف ستتصرف مدريد إذا ما رفض موظفو مكاتب الإقليم ترك مكاتبهم، في ضوء قرار حلّ حكومة الإقليم.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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