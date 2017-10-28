القوات العراقية تقتل 75من عناصر داعش غربي الأنبار

الأنبار(العراق) - (د ب أ):

أعلنت خلية الإعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم السبت أن القوات العراقية تمكنت من قتل 75 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" منذ انطلاق عملية تحرير مناطق غربي الأنبار في راوة والقائم في السادس والعشرين من الشهر الجاري وحتى اليوم أقصى غربي العراق.

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي أن عملية تحرير مدينتي راوة والقائم أسفرت عن تحرير عشرات القرى والمناطق والمؤسسات الحكومية والمصانع ومقتل 75 من عناصر داعش وتدمير عشرات العجلات المفخخة والعبوات الناسفة ومقرات القيادة ومعامل التفخيخ ومخازن الأسلحة .

وأوضح البيان أن العمليات مازالت مستمرة والقوات العراقية بكل صنوفها تتقدم باتجاه استكمال تحقيق كامل أهدافها المحددة في عمليات تحرير غرب الأنبار.