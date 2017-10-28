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السيسي يتابع تفاصيل عملية الواحات مع وزيري الدفاع والداخلية

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مصراوي Masrawy

يتابع تفاصيل عملية الواحات مع وزيري الدفاع والداخلية

04:49 م السبت 28 أكتوبر 2017

السيسي يتابع تفاصيل عملية الواحات مع وزيري الدفاع والداخلية

السيسي يتابع تفاصيل حادث الواحات

القاهرة - مصراوي:
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعاً مع الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، واللواء أركان حرب محمد فريد حجازي مساعد وزير الدفاع.
وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع جاء في إطار متابعة التطورات الأمنية في البلاد وجهود ملاحقة الجماعات الإرهابية، لاسيما بعد الاشتباكات التي جرت أمس الجمعة بين قوات الشرطة وبعض العناصر الإرهابية في طريق الواحات، وأسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين.
وأضاف "يوسف" في بيان اليوم، أن الرئيس اطلع على تقارير بشأن التدابير الجاري اتخاذها لضمان تأمين الحدود البرية والبحرية للبلاد، وإحكام السيطرة على المنافذ والمعابر.
وأشار إلى أن الرئيس وجه باستمرار تحلي جميع الأجهزة المعنية بأعلى درجات الاستعداد لمواجهة الجماعات الإرهابية وملاحقتها، بالنظر إلى التحديات الأمنية في المنطقة ومخاطر الإرهاب المتزايدة.
كانت وزارة الداخلية، أعلنت مقتل 13 إرهابيًا بحوزتهم أحزمة ناسفة وأسلحة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالكيلو 47 بطريق أسيوط - الخارجة، في إطار جهود الوزارة المتصلة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ عمليات العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

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