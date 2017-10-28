تأجيل نقض منى الشافعي و2 آخرين بتهمة الاستيلاء على 48 مليون لـ 13يناير

كتب- طارق سمير:

قررت محكمة النقض تأجيل الطعن المقدم من سيدة الأعمال منى الشافعي، و2 متهمين آخرين في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من شركة النصر للاستيراد والتصدير إلى جلسة 13 يناير لإعلان المتهمين.

كانت محكمة الجنايات قضت بمعاقبة منى الشافعي، بالسجن 10 سنوات، وتغريمها 48 مليون جنيه، ورد مبلغ مساوٍ، وأيضًا معاقبة باقي المتهمين بعقوبات تتراوح من 5 إلى 7 سنوات.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا ألقت القبض على "الشافعي"، وعلى منصور، رئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير، وثلاثة آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلي.