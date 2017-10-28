محطة لتنقية مياه في الوادي الجديد بتكلفة 15 مليون جنيه
محطة لتنقية مياه في الوادي الجديد بتكلفة 15 مليون جنيه
04:25 م السبت 28 أكتوبر 2017
مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن بدء إنشاء محطة تنقية مياه شرب لأهالي قرية الأمان، بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه.
وأكد نائب رئيس مركز الداخلة بالمحافظة، رأفت خليفة، لـ"مصراوي"، أنه جرى حفر بئري مياه للشرب، بالإضافة إلى حفر الخزانات الأرضية وجار عمل الخرسانات المسلحة، وذلك للانتهاء من جميع الأعمال خلال 8 أشهر من الآن.
ولفت خليفة، إلى أن المحطة ستقام على مساحة 3 آلاف متر، لتخدم المواطنين بقرية الأمان وتوابعها بعد تسليمها بداية العام المقبل.
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