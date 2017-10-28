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محطة لتنقية مياه في الوادي الجديد بتكلفة 15 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

محطة لتنقية مياه في الوادي الجديد بتكلفة 15 مليون جنيه

04:25 م السبت 28 أكتوبر 2017

محطة لتنقية مياه في الوادي الجديد بتكلفة 15 مليون جنيه

مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن بدء إنشاء محطة تنقية مياه شرب لأهالي قرية الأمان، بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه.

وأكد نائب رئيس مركز الداخلة بالمحافظة، رأفت خليفة، لـ"مصراوي"، أنه جرى حفر بئري مياه للشرب، بالإضافة إلى حفر الخزانات الأرضية وجار عمل الخرسانات المسلحة، وذلك للانتهاء من جميع الأعمال خلال 8 أشهر من الآن.

ولفت خليفة، إلى أن المحطة ستقام على مساحة 3 آلاف متر، لتخدم المواطنين بقرية الأمان وتوابعها بعد تسليمها بداية العام المقبل.

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