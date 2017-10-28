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ديسمبر.. انتهاء تنفيذ 8 آلاف وحدة إسكان اجتماعي ديسمبر المقبل بـ 6 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

ديسمبر.. انتهاء تنفيذ 8 آلاف وحدة إسكان اجتماعي ديسمبر المقبل بـ 6 أكتوبر

04:28 م السبت 28 أكتوبر 2017

ديسمبر.. انتهاء تنفيذ 8 آلاف وحدة إسكان اجتماعي ديسمبر المقبل بـ 6 أكتوبر

أرشيفية

كتب - محمد عبدالناصر:
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أضخم موقع للإسكان الاجتماعي يتم تنفيذه بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، والذي يضم نحو 43 ألف وحدة.

وقال مدبولي: "مشروع الإسكان الاجتماعى، عمَّر مناطق صحراوية، ووفر مئات الآلاف من فرص العمل"، موضحا أنه سيتم الانتهاء من أكثر من 8 آلاف وحدة بالموقع نهاية شهر ديسمبر المقبل، ومعها الخدمات الخاصة بها، وسنبدأ فى إجراءات التسليم للمستحقين مع البنوك، وباقي الوحدات سيتم الانتهاء منها تباعاً، مؤكداً أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ جميع الوحدات في 30 يونيو المقبل.

وأضاف المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة: سيتم البدء في أعمال الأسفلت الخاصة بالطرق أول شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم الانتهاء منها نهاية نفس الشهر، وسيتم الانتهاء من تنفيذ مدرسة، وحضانة، وسوق تجارية، ووحدة صحية، نهاية شهر مارس المقبل.

وكلف الوزير بأن يتم سحب أعمال المرافق من إحدى الشركات المُنفذة فى مرحلة من المشروع، لتأخرها، وإسنادها لشركة أخرى.​

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