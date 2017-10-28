السجن 28 سنة لصاحبة مشروع "اتجوز بجنيه"

كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم السبت، بمعاقبة حنان عبد الله عبد المقصود، صاحبة مشروع "اتجوز بجنيه" بالسجن 28 سنة وكفالة 2800 جنيه، في 28 دعوى لإدانتها بالنصب.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب أبو سالم، وسكرتارية علاء إبراهيم، إذ تم الحكم في 28 دعوى ضدها بالسجن سنة وكفالة 100 جنيه عن كل دعوى؛ ليكون إجمالي سنوات سجنها 28 سنة ومقدار الغرامات 2800 جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقي قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد بأن حنان عبد الله، المتهمة هي المسئولة عن مشروع "اتجوز بجنيه" والذي يقوم على توفير تكاليف الزواج للشباب عن طريق اشتراك قدره جنيه واحد يوميًا، ويمكن من خلال ذلك الحصول على قرض تصل قيمته لـ 50 ألف جنيه، يتم سدادها في مدة أقصاها 20 سنة دون فوائد.

وبعد فترة من بدء المشروع وانتظام الشباب في الدفع، وحصول بعض المشتركين بالفعل على القرض بالقيمة المذكورة، توقفت عن الوفاء لباقي المشاركين، وكذلك امتنعت عن سداد المبالغ التي حُصلت منهم سلفا، ما دفع عدد كبير منهم على تحرير محاضر ضدها تتهمها بالنصب عليهم.